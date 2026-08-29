Tiger Woods: Vom Wunder zu einem gefallenen König

Die Begrüßungsworte waren eine inszenierte Aktion, Teil einer Nike-Kampagne, die zeitgleich stattfand – denn noch bevor er als Profi einen Turnierschlag gemacht hatte, war Woods das größte Marketingphänomen seiner Generation. Von Nike erhielt er 40 Millionen Dollar für einen Fünf-Jahres-Vertrag. Noch 1996 gewann er seine ersten beiden PGA-Turniere, 1997 sein erstes Major – mit 12 (!) Schlägen Vorsprung. 2001 hielt er gleichzeitig alle vier Major-Titel – der „Tiger Slam“, 2008 gewann er die US Open mit Kreuzbandriss und Schienbeinbruch.