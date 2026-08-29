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Tiger Woods: Vom Wunder zu einem gefallenen König

Sport-Mix
29.08.2026 08:04
Tiger Woods
Tiger Woods(Bild: Krone-Collage/AFP/GLYN KIRK, AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Heute vor 30 Jahren bestritt Tiger Woods sein erstes Turnier als Profi – er hob Golf auf ein neues Level, hatte privat aber hart zu kämpfen.

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„Hallo Welt!“ In einem grün-schwarz gestreiften Langarm-Shirt strahlte Tiger Woods, als er vor 30 Jahren erstmals als Profi vor die Presse trat – 1996 vor den Greater Milwaukee Open. Für Platz 60 inklusive eines Hole-in-one kassierte der damals 20-Jährige 2544 Dollar.

Tiger Woods
Tiger Woods(Bild: AP/ADAM BUTLER)

Die Begrüßungsworte waren eine inszenierte Aktion, Teil einer Nike-Kampagne, die zeitgleich stattfand – denn noch bevor er als Profi einen Turnierschlag gemacht hatte, war Woods das größte Marketingphänomen seiner Generation. Von Nike erhielt er 40 Millionen Dollar für einen Fünf-Jahres-Vertrag. Noch 1996 gewann er seine ersten beiden PGA-Turniere, 1997 sein erstes Major – mit 12 (!) Schlägen Vorsprung. 2001 hielt er gleichzeitig alle vier Major-Titel – der „Tiger Slam“, 2008 gewann er die US Open mit Kreuzbandriss und Schienbeinbruch.

 Heute stehen 15 Majors und 82 PGA-Tour-Siege auf dem Konto – ebenso wie 121 Dollar Millionen an Preisgeld. Mit seiner Popularität verschaffte Woods seinem Sport einen Boom - daher kann ihn am Wochenende Scottie Scheffler bei der Tour Championship in Atlanta mit einem Top-Acht-Ergebnis im Preisgeld-Ranking schon ablösen. Mit „nur“ 21 Siegen. 

Mit Lindsey Vonn lief’s von 2013 bis 2015.
Mit Lindsey Vonn lief’s von 2013 bis 2015.(Bild: AP/Marco Trovati)

Auch abseits sorgte der Tiger für viele Schlagzeilen: 2009 flogen Dutzende Affären während der Ehe mit Elin Nordegren auf, er verlor millionenschwere Sponsorenverträge, begann eine Therapie wegen Sexsucht. Die Scheidung kostete ihn knapp 100 Millionen Dollar. Von März 2013 bis Mai 2015 war er mit Ski-Ass Lindsey Vonn liiert, 2017 wurde er schlafend am Steuer seines Autos aufgegriffen – er stand unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Medikamenten.

(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Rückkehr und Absturz
Doch der Superstars kam erneut zurück – und wie! 2018 gewann er die Tour Championship, im April 2019 feierte er dann mit dem Gewinn des Masters in Augusta den wohl emotionalsten Erfolg seiner Karriere. Es war sein insgesamt 15. Major-Titel, der erste seit knapp elf Jahren. 

(Bild: AP/Jason Oteri)

Nach einem erneuten Autounfall folgten viele Operationen (Sprunggelenk, Achillessehne, Bandscheibe) – und heuer im März der nächste Rückschlag: Wieder ein Autounfall, bei dem sich sein Land Rover überschlug – Woods zeigte deutliche Anzeichen von Desorientierung, verweigerte einen Urintest, wurde festgenommen.

Aktuell ist Woods mit Vanessa Trump liiert.
Aktuell ist Woods mit Vanessa Trump liiert.(Bild: Tiger Woods)

Derzeit konzentriert sich der 50-Jährige, der seit 2025 mit Donald Trumps Ex-Schwiegertochter Vanessa zusammen ist, auf seine Gesundheit.

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