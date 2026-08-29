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„Illegaler Zuwanderer“

ICE nahm rechten Blogger Milo Yiannopoulos fest

Außenpolitik
29.08.2026 07:22
Milo Yiannopoulos, prominentes Gesicht der US-Rechtsextremen, wurde nun selbst von der von ihm ...
Milo Yiannopoulos, prominentes Gesicht der US-Rechtsextremen, wurde nun selbst von der von ihm gelobten Migrationsbehörde ICE festgenommen.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der rechtsextreme Blogger Milo Yiannopoulos ist von der US-Migrationsbehörde ICE in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten hätten Yiannopoulos, „einen illegalen Einwanderer aus dem Vereinigten Königreich“, am Flughafen in Louisiana festgenommen. 

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Wie das Heimatschutzministerium weiters auf der Plattform X mitteilte, hatte Yiannopoulos seine Aufenthaltsdauer überschritten. Zuvor sei er am 22. Juli von einem Einwanderungsrichter eine endgültige Ausweisungsverfügung erteilt worden, nachdem er nicht zu seiner Anhörung erschienen war. Bis zu seiner Abschiebung bleibe er nun in ICE-Gewahrsam.

Prominentes Gesicht amerikanischer Rechtsextremisten
Yiannopoulos war lange als prominentes Gesicht amerikanischer Rechtsextremisten bekannt. Der offen schwul lebende Brite verbreitete Hetze gegen Frauen, Schwarze, Eliten und Liberale.

Erst als 2017 ein Interview kursierte, in dem er Sex zwischen Männern und Buben verteidigte, kehrte ihm die Szene großteils den Rücken: Yiannopoulos verlor seinen Buchvertrag mit dem Verlag Simon & Schuster, die Conservative Political Action Conference (CPAC-Konferenz) strich ihn von der Rednerliste und das rechte Onlinemedium Breitbart News kündigte Yiannopoulos.

Verbindungen zu Promi-Rapper
Yiannopoulos war zuletzt vor allem für seine Verbindungen zum US-Rapper Ye (zuvor Kanye West), bekannt, wie das Promi-Portal TMZ zu dem Fall berichtete. Er habe fast zwei Jahre lang für ihn gearbeitet, bevor die beiden 2024 ihre Zusammenarbeit aufkündigten.

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Im vergangenen Jahr hatte Yiannopoulos sich auf X positiv zur Migrationsbehörde ICE geäußert: „Kalifornien braucht ICE-Kontrollpunkte an den Eingängen von Supermärkten, Tankstellen, Einkaufszentren, Kreuzungen und Regierungsgebäuden“, schrieb er damals. Jeder, der an den Kontrollpunkten nicht nachweisen könne, dass er sich rechtmäßig in den USA aufhält, solle „sofort abgeschoben“ werden.

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