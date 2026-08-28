Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-Goldene Traube

Große Eleganz, stilvolle Finesse, präzise Balance

Burgenland
28.08.2026 11:00
Im Martinsschlössl in Donnerskirchen: Burgenlands Weine auf dem Prüfstand
Im Martinsschlössl in Donnerskirchen: Burgenlands Weine auf dem Prüfstand(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Aus mehr als 800 erlesenen Kostproben von 186 Winzern wurden die Top-Weine für das Finale der Rot-Goldenen Traube gekürt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine große Aufgabe hatten drei mehrköpfige Fachjurys im Martinsschlössl in Donnerskirchen zu meistern. Im Rahmen der Prämierung der Rot-Goldenen Traube standen in zehn Kategorien mehr als 800 Weine bereit, um fachkundig beurteilt zu werden. Winzer aus allen Anbauregionen des Burgenlandes haben ihre spannendsten Kostproben eingereicht und rittern nun um den begehrten Weinpreis, der innerhalb weniger Jahre zur wichtigsten Auszeichnung der Branche aufgestiegen ist.

Verkostung für zwei Tage
Zwei Tage lang waren die Begutachter voll konzentriert im Einsatz, unter ihnen Experten wie Wein-Burgenland-Ehrenobmann Matthias Siess und Christian Zechmeister, Neo-Geschäftsführer der Weinakademie Österreich. Sie leiteten jeweils eine Verkosterrunde. Die dritte Jury-Einheit unter dem Vorsitz von Verena Klöckl – engagiert in der Landwirtschaftskammer und im Weinbauverband am Werk – startete die Prüfungen mit 56 Kostproben der Kategorie 2 „Burgundersorten weiß“.

Österreichs Weinkönigin Maria IV. beim Einschenken
Österreichs Weinkönigin Maria IV. beim Einschenken(Bild: Reinhard Judt)

Das erste Fazit: „Saubere, reintönige Weine von guter Qualität mit Trinkfluss, Dichte am Gaumen.“ Etwas vermisst wurden zu Beginn „geschmackvolle Überraschungen“. Trotz durchwegs ausgezeichneter Punktezahl blieb den Jahrgängen 2025 und 2024 kritische Anmerkungen nicht ganz erspart – kein Grund zur Sorge für Konsumenten, in diesem renommierten Fachkreis bedeutet Tadel „jammern“ auf hohem Niveau.

Christian Zechmeister beim Verkosten
Christian Zechmeister beim Verkosten(Bild: Reinhard Judt)

„Jeder Jahrgang eigene Persönlichkeit“
Mit 30 Gläsern der Kategorie „Rosé still“ ging es weiter. Abgang, Tiefgang und Ausgeglichenheit waren im Anschluss bei der Kategorie „Cuvée rot“ gefragt. „Die großen Rotwein-Cuvées aus den Jahrgängen 2024 bis 2021 verkörpern eindrucksvoll die Spitze der burgenländischen Weinkultur: kraftvoll und tiefgründig, zugleich von großer Eleganz, Finesse und präziser Balance“, fasst Klöckl zusammen: „Jeder Jahrgang zeigt seine eigene Persönlichkeit.“

Die Rosé-Weine präsentieren sich elegant und finessenreich, mit feiner Frucht, lebendiger Frische und harmonischer Struktur. Die besten Drei aller zehn Kategorien kommen ins Finale am 9. Oktober in Oslip.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 32°
Symbol heiter
Güssing
18° / 33°
Symbol wolkig
Mattersburg
20° / 32°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
19° / 33°
Symbol heiter
Oberpullendorf
17° / 32°
Symbol wolkig

krone.tv

Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.369 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
171.251 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
125.842 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1141 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Burgenland
Stabilitätspaket
Finanzen: So will das Land weiter Schulden abbauen
Mobilitätsbefragung
Bus- und Radfahrer in Eisenstadt auf dem Vormarsch
Zu klein für Handel
Bleiben Obstbauern heuer auf Äpfeln sitzen?
Sicherer unterwegs
Land will Verbindungen bei Schulbussen verbessern
ÖVP-Vorschlag
Land soll Jungen das Eigenheim mitfinanzieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf