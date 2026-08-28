Große Eleganz, stilvolle Finesse, präzise Balance

Eine große Aufgabe hatten drei mehrköpfige Fachjurys im Martinsschlössl in Donnerskirchen zu meistern. Im Rahmen der Prämierung der Rot-Goldenen Traube standen in zehn Kategorien mehr als 800 Weine bereit, um fachkundig beurteilt zu werden. Winzer aus allen Anbauregionen des Burgenlandes haben ihre spannendsten Kostproben eingereicht und rittern nun um den begehrten Weinpreis, der innerhalb weniger Jahre zur wichtigsten Auszeichnung der Branche aufgestiegen ist.