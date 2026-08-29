Der Titelhamster trifft auf den Taktikfuchs

Salvat: „Zu sehen, wie sich das Team mit jedem Training und Spiel verbessert. Wir haben im Sommer viele Routiniers verloren, jetzt müssen die Jungen deutlich mehr Verantwortung übernehmen!“

Thaqi: „Das Kribbeln im Magen vor jedem Spiel. Die Stimmung vor den Heimspielen in der Halle und natürlich auch endlich zu sehen, wo wir in dieser Saison stehen.“

...die Ausgangslage für die neue Spielzeit:

Salvat: „Es ist enorm schwierig, in Österreich zweimal hintereinander Meister zu werden. Fast schon ein Fluch, gegen den wir in dieser Saison ankämpfen müssen. Leicht wird es nicht, aber für uns zählt nur der Titel.“

Thaqi: „Wir kämpfen wieder mit vielen Verletzungen und Krankheiten, haben noch kein einziges Mal in voller Besetzung trainieren können. Die letzte Saison ist trotz des Cup-Sieges unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Gerade auswärts müssen wir besser werden, wieder öfter gewinnen.“

...das Supercup-Finale:

Salvat: „Wie in jedem Endspiel gilt: Das Team mit dem besseren Torwart wird am Ende gewinnen!“

Thaqi: „Wir fahren nicht hin, um zu verlieren. Mit einer perfekten Leistung können wir Vöslau definitiv schlagen.“