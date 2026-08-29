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Der Titelhamster trifft auf den Taktikfuchs

Handball
29.08.2026 07:00
Krems-Coach Ibish Thaqi (li.) fordert Vöslau-Trainer Sebastia Salvat (re.)
Krems-Coach Ibish Thaqi (li.) fordert Vöslau-Trainer Sebastia Salvat (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Kracher zum Saisonstart! Am Samstag (18 Uhr) prallen im Handball-Supercup Meister Bad Vöslau und Pokalsieger Krems in Atzgersdorf vor ausverkauftem Haus aufeinander. Vor dem blau-gelben Derby sprach die „Krone“ mit den Coaches Sebastia Salvat und Ibish Thaqi über...

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...den jeweils anderen:

Salvat: „Ibish liefert immer ab, hat mit Krems in neun Jahren fünf Titel geholt. Aktuell ist er der mit Abstand erfolgreichste Trainer des Landes.“

Thaqi: „Mit dem Meistertitel von Vöslau hat er sich hier endgültig etabliert. Er arbeitet sehr akribisch an seinem Team, ist ein richtiger Taktikfuchs.“

...die Sommerpause:

Salvat: „Ich war mit Thomas Schartel (Anm.: Jags-Präsident) eine Woche in Griechenland. Hatten eine coole Zeit, auch wenn es fast nur um Handball ging. Ich muss echt lernen, abzuschalten (lacht).“

Thaqi: „Ich war mit der Familie im Urlaub. Hat mir gut getan, auch wenn ich nach spätestens zwei Wochen wieder hungrig nach Handball bin!“

Die Duelle zwischen den Kremsern (Marian Teubert, li.) und Bad Vöslau (Moritz Bachmann, re.) ...
Die Duelle zwischen den Kremsern (Marian Teubert, li.) und Bad Vöslau (Moritz Bachmann, re.) sind in der Regel hart umkämpft.(Bild: GEPA)

...ihre Highlights in der kommenden Saison:

Salvat: „Zu sehen, wie sich das Team mit jedem Training und Spiel verbessert. Wir haben im Sommer viele Routiniers verloren, jetzt müssen die Jungen deutlich mehr Verantwortung übernehmen!“

Thaqi: „Das Kribbeln im Magen vor jedem Spiel. Die Stimmung vor den Heimspielen in der Halle und natürlich auch endlich zu sehen, wo wir in dieser Saison stehen.“

...die Ausgangslage für die neue Spielzeit:

Salvat: „Es ist enorm schwierig, in Österreich zweimal hintereinander Meister zu werden. Fast schon ein Fluch, gegen den wir in dieser Saison ankämpfen müssen. Leicht wird es nicht, aber für uns zählt nur der Titel.“

Thaqi: „Wir kämpfen wieder mit vielen Verletzungen und Krankheiten, haben noch kein einziges Mal in voller Besetzung trainieren können. Die letzte Saison ist trotz des Cup-Sieges unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Gerade auswärts müssen wir besser werden, wieder öfter gewinnen.“

...das Supercup-Finale:

Salvat: „Wie in jedem Endspiel gilt: Das Team mit dem besseren Torwart wird am Ende gewinnen!“

Thaqi: „Wir fahren nicht hin, um zu verlieren. Mit einer perfekten Leistung können wir Vöslau definitiv schlagen.“

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