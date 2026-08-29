Schöne Aussicht bei verfrühter Wien-Rückkehr

Wenn Wacker-Innsbruck-Goalie Juri Kirchmayr an seiner neuen Wirkungsstätte aufläuft, genießt der 21-Jährige den wunderschönen Ausblick auf die Nordkette – zumindest für 45 Minuten. Denn dann macht ihm der Seitenwechsel einen Strich durch die Rechnung. „Die andere Seite ist auch wunderschön, kann da aber nicht mithalten“, lacht der Schlussmann.
Immerhin hat er in den anderen 45 Minuten die Fans des Traditionsvereins im Rücken. Egal, ob wunderschöne Aussicht oder lautstarker Support – abzulenken scheint es Kirchmayr nicht. Im Gegenteil! In beiden bisherigen Heimspielen hielt er den Kasten des Liga-Neulings sauber. Gegentore gab’s nur gegen Leader Blau-Weiß Linz, dafür aber gleich drei Stück. „Da wurden uns die Grenzen aufgezeigt. Und die Aussicht war nicht ganz so schön“, schmunzelt der Keeper.
Bestandsprobe bei „Ex“
Ansonsten ist man am Tivoli mit dem Saisonstart aber zufrieden. Rang drei nach vier Runden, das kann sich als Aufsteiger sehen lassen. Und die nächste Bestandsprobe wird für die GAK-Leihgabe gleich zur verfrühten Rückkehr. Denn am Samstag (17.30) gastiert Wacker Innsbruck beim FAC, wo Kirchmayr in der letzten Saison brillierte, in 28 Partien nur 18 Gegentreffer kassierte und zum besten Torhüter der Saison gewählt wurde.
Freibier in der Hopfengasse
„Ich versuche es, wie jedes andere Spiel anzugehen. Aber ich kenne einige Spieler noch, freue mich aufs Wiedersehen“, so der Langenloiser, der bis zum Sommer stets eine knappe Stunde von zu Hause in die Hopfengasse, wo der neue FAC-Vorstand heute 450 Gratis-Seidl ausschenkt, pendelte. Nach Innsbruck geht das natürlich nicht mehr, eines bleibt aber bestehen: „Das Panorama in der Hopfengasse ist ein total anderes als am Tivoli, hat aber auch seinen eigenen Charme.“
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