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Wacker-Goalie

Schöne Aussicht bei verfrühter Wien-Rückkehr

2. Liga
29.08.2026 08:00
Kirchmayr genießt die Aussicht am Tivoli.
Kirchmayr genießt die Aussicht am Tivoli.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Wenn Wacker-Innsbruck-Goalie Juri Kirchmayr an seiner neuen Wirkungsstätte aufläuft, genießt der 21-Jährige den wunderschönen Ausblick auf die Nordkette – zumindest für 45 Minuten. Denn dann macht ihm der Seitenwechsel einen Strich durch die Rechnung. „Die andere Seite ist auch wunderschön, kann da aber nicht mithalten“, lacht der Schlussmann. 

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Immerhin hat er in den anderen 45 Minuten die Fans des Traditionsvereins im Rücken. Egal, ob wunderschöne Aussicht oder lautstarker Support – abzulenken scheint es Kirchmayr nicht. Im Gegenteil! In beiden bisherigen Heimspielen hielt er den Kasten des Liga-Neulings sauber. Gegentore gab’s nur gegen Leader Blau-Weiß Linz, dafür aber gleich drei Stück. „Da wurden uns die Grenzen aufgezeigt. Und die Aussicht war nicht ganz so schön“, schmunzelt der Keeper.

Bei Wacker hat Kirchmayr (re.) aktuell gut Lachen.
Bei Wacker hat Kirchmayr (re.) aktuell gut Lachen.(Bild: GEPA)

Bestandsprobe bei „Ex“
Ansonsten ist man am Tivoli mit dem Saisonstart aber zufrieden. Rang drei nach vier Runden, das kann sich als Aufsteiger sehen lassen. Und die nächste Bestandsprobe wird für die GAK-Leihgabe gleich zur verfrühten Rückkehr. Denn am Samstag (17.30) gastiert Wacker Innsbruck beim FAC, wo Kirchmayr in der letzten Saison brillierte, in 28 Partien nur 18 Gegentreffer kassierte und zum besten Torhüter der Saison gewählt wurde.

Im Vorjahr fischte der 21-Jährige die Bälle aus dem FAC-Tor.
Im Vorjahr fischte der 21-Jährige die Bälle aus dem FAC-Tor.(Bild: GEPA)

Freibier in der Hopfengasse
„Ich versuche es, wie jedes andere Spiel anzugehen. Aber ich kenne einige Spieler noch, freue mich aufs Wiedersehen“, so der Langenloiser, der bis zum Sommer stets eine knappe Stunde von zu Hause in die Hopfengasse, wo der neue FAC-Vorstand heute 450 Gratis-Seidl ausschenkt, pendelte. Nach Innsbruck geht das natürlich nicht mehr, eines bleibt aber bestehen: „Das Panorama in der Hopfengasse ist ein total anderes als am Tivoli, hat aber auch seinen eigenen Charme.“

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