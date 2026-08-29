Schöne Aussicht bei verfrühter Wien-Rückkehr

Freibier in der Hopfengasse

„Ich versuche es, wie jedes andere Spiel anzugehen. Aber ich kenne einige Spieler noch, freue mich aufs Wiedersehen“, so der Langenloiser, der bis zum Sommer stets eine knappe Stunde von zu Hause in die Hopfengasse, wo der neue FAC-Vorstand heute 450 Gratis-Seidl ausschenkt, pendelte. Nach Innsbruck geht das natürlich nicht mehr, eines bleibt aber bestehen: „Das Panorama in der Hopfengasse ist ein total anderes als am Tivoli, hat aber auch seinen eigenen Charme.“