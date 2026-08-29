Austria: „Dann bereiten wir jedem Probleme“

Aus den letzten sechs Wochen samt sechs Europacuppartien konnte Violett sehr vieles mitnehmen, liefen viele unterschiedliche Spieler auf. Die Fitness der Veilchen stimmt laut Helm, die PS der ersten 45 Minuten gegen Braga will die Austria aber nicht nur eine Hälfte lang, sondern über eine ganze Partie auf den Rasen bringen. „Dann sind wir sicher eine Mannschaft, die jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten kann“, so Helm.