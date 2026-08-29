Austria: „Dann bereiten wir jedem Probleme“

Die Dreifachbelastung ist für die Wiener Austria nach dem Aus in der Conference League Geschichte. Dennoch zeigt man sich zuversichtlich für die kommenden Wochen.
„Die ersten 25 Minuten waren auf einem Top-Level. Aber du musst ein Tor erzielen, dann wäre es noch einmal richtig spannend geworden. Ab der 60. Minute konnten wir das Tempo nicht mehr halten, weil wir brutal viel investiert hatten“, blickt Austria-Trainer Stephan Helm auf das 0:0 gegen Braga zurück.
Für dessen Team die Europacupreise mit einem Gesamtscore von 0:2 endete, heuer allerdings erst im Play-off gegen Portugals Millionentruppe. „Wir haben eine unserer besten ersten Halbzeiten gespielt, seitdem ich da bin. Wenn ich an die vergangenen Jahre denke, wie wir uns in der Quali gequält haben, war das ein Wahnsinn. Darauf können wir aufbauen, die Entwicklung passt“, meint Fischer.
Aus den letzten sechs Wochen samt sechs Europacuppartien konnte Violett sehr vieles mitnehmen, liefen viele unterschiedliche Spieler auf. Die Fitness der Veilchen stimmt laut Helm, die PS der ersten 45 Minuten gegen Braga will die Austria aber nicht nur eine Hälfte lang, sondern über eine ganze Partie auf den Rasen bringen. „Dann sind wir sicher eine Mannschaft, die jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten kann“, so Helm.
Nach dem internationalen Aus ist die Dreifachbelastung somit Geschichte, morgen geht’s in der Liga nach Salzburg, drei Tage später wartet WSG Tirol sowie am 5. September in der zweiten Cuprunde Traiskirchen. Danach sind die englischen Runden vorbei, wird Helm klarerweise weniger als zu Beginn der Saison rotieren.
„Eine Herausforderung“
„Die Spieler hatten Gelegenheiten, Minuten zu sammeln. Der eine oder andere konnte das für sich nutzen. Es wird jetzt eine Herausforderung, dass wir schnell wieder in die Regionen kommen, wo wir hinwollen“, sagt der 43-Jährige. Eine Überraschung in der Mozartstadt wäre das erste Ausrufezeichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.