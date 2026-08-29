US-Flughafen soll nach Dolly Parton benannt werden

Parton zieht nach dem Schulabschluss nach Nashville

Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Januar 1946 in Tennessee, in Sevier County, in einer kleinen Holzhütte geboren. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen.

Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 auf Platz 24 der Country-Charts. Es folgten viele weitere Hits, darunter „Jolene“ und „Nine to Five“ – und das Liebeslied „I Will Always Love You“, das später auch Whitney Houston großen Erfolg einbrachte.