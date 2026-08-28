Kärntner Weinstraße als neue Tourismusoffensive

Wer an der Fülle des Kärntner Weins interessiert ist, kann sich nicht einfach in einer Region niederlassen und „durchkosten“. Hierzulande gibt es nämlich nicht ein übergreifendes Weinanbaugebiet, sondern viele kleine verstreute „Weininseln“. Diese sind – mal größer und mal kleiner – vom Lavanttal bis zum Mölltal vorzufinden und können teilweise auf eine lange Historie zurückblicken. In der Gemeinde Sittersdorf in Völkermarkt wird beispielsweise bereits seit mehr als Tausend Jahren Wein produziert.