Kärntner Weinstraße als neue Tourismusoffensive

Rund 700.000 Flaschen Wein – soviel produzieren die Kärntner Weinbaugebiete durchschnittlich pro Jahr. Ein flächendeckendes Rebenmeer sucht man hierzulande jedoch vergeblich. Die Kärntner Weinstraße soll die zerstreuten „Weininseln“ nun mehr miteinander verbinden und den Tourismus ankurbeln.
Wer an der Fülle des Kärntner Weins interessiert ist, kann sich nicht einfach in einer Region niederlassen und „durchkosten“. Hierzulande gibt es nämlich nicht ein übergreifendes Weinanbaugebiet, sondern viele kleine verstreute „Weininseln“. Diese sind – mal größer und mal kleiner – vom Lavanttal bis zum Mölltal vorzufinden und können teilweise auf eine lange Historie zurückblicken. In der Gemeinde Sittersdorf in Völkermarkt wird beispielsweise bereits seit mehr als Tausend Jahren Wein produziert.
„Weininseln“ verbinden
An der Vielfalt an regionalem Wein mangelt es in Kärnten daher nicht, weiß Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, Gunter Brandstätter: „Das Angebot ist da, die Herausforderung ist nur, dieses in die Auslage zu stellen.“
Diese Herausforderung nimmt sich nun eine Initiative der Tourismusregion Mittelkärnten an und präsentiert diesbezüglich die Kärntner Weinstraße. Die Weinstraße soll wie ein „Schaufenster zum Kärntner Wein“ fungieren und die einzelnen weinaffinen Betriebe und Winzer gesammelt für Besucher und Interessierte zur Schau stellen.
Das soll im ersten Schritt vor allem durch eine neue Online-Plattform erreicht werden, bei der alle Winzer, Einkaufsmöglichkeiten und weinaffinen Betriebe zusammengefasst werden. Ein vergleichbares Printprodukt diesbezüglich wird bereits ausgearbeitet. Welche Betriebe dabei berücksichtigt wurden, wurde laut Brandstätter „anhand einer ersten regionsübergreifenden Erhebung“ entschieden.
Zur Kärntner Weinstraße zählen 22 Weinbaubetriebe unterschiedlichster Größenordnungen, vom Weingut Taggenbrunn mit über 40 Hektar Rebfläche, bis hin zu kleinen Betrieben im Nebenerwerb. Dazu kommen 6 Genussläden mit Weinkompetenz wie beispielsweise Kärntens Gesamtvinothek in der Gelterei in Goggerwenig.
Verschiedene Angebote sollen Tourismus ankurbeln
Neben den gesammelten Informationen soll die Kärntner Weinstraße auch den (Wein-)Tourismus ankurbeln. Dafür wurden unter anderem vier Radoturen entwickelt, die einzelne Weingüter mit Sehenswürdigkeiten und verschiedenen Erlebnissen verbinden.
„Wir wollen ein kuratiertes Angebot aus Weinbaubetrieben und weinaffinen Gastronomen und Shops schaffen, um den Kärntner Wein noch stärker und als zusätzlichen Baustein eines gelungenen Urlaubs zu positionieren“, erzählt Brandstätter und betont: „Wein soll ein zusätzliches Motiv sein, um Kärnten zu besuchen.“
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