Juli bringt Kärntens Tourismus auf Erfolgskurs

Halbjahresbilanz fällt positiv aus

Der starke Juli verbessert damit die bisherige Bilanz der Sommersaison deutlich. Zwar lagen die Zahlen im Juni wegen der Verschiebung der Feiertage um 6,6 Prozent bei den Ankünften und 6,5 Prozent bei den Nächtigungen unter dem Vorjahresniveau. Im Mai hatte es dagegen ein kräftiges Plus von 21,4 Prozent bei den Ankünften und 18,1 Prozent bei den Nächtigungen gegeben. Zusammengenommen ergibt sich für Mai und Juni ein Zuwachs von 1,7 Prozent bei den Nächtigungen und 3,8 Prozent bei den Ankünften. Österreichweit gab es in diesem Segment 41,87 Millionen Übernachtungen, das ist ein Anstieg von 3,2 Prozent.