Juli bringt Kärntens Tourismus auf Erfolgskurs

Nach einem durchwachsenen Juni zeigt der Kärntner Tourismus im Juli deutlich nach oben. Mit 626.348 Ankünften und 2,62 Millionen Nächtigungen wurde das Vorjahresniveau klar übertroffen. Die Ankünfte stiegen um 12,9 Prozent, die Nächtigungen um 3,8 Prozent.
Das für viele schönste Bundesland Österreichs liegt in der Tourismusbilanz oft am letzten Platz, mit der Auswertung für Juli geht es bergauf. Für Rückenwind sorgt vor allem der internationale Tourismus. Die Nächtigungen ausländischer Gäste legten um 5,4 Prozent auf 1,62 Millionen zu. Die Zahl der Nächtigungen österreichischer Gäste stieg um 1,3 Prozent auf knapp eine Million. Insgesamt entfielen damit rund 62 Prozent der Übernachtungen auf ausländische Gäste. Besonders stark entwickelten sich die Nächtigungen in der Luxushotellerie: Hier wurde ein Plus von 84 Prozent verzeichnet.
Die wichtigsten Herkunftsmärkte bleiben Österreich, Deutschland und die Niederlande. Gäste aus diesen drei Ländern sorgten gemeinsam für 82,7 Prozent der Übernachtungen. Auch Camping gewinnt weiter an Bedeutung. Mit rund 655.000 Nächtigungen im ersten Halbjahr liegt Kärnten österreichweit auf Platz zwei hinter Tirol.
Halbjahresbilanz fällt positiv aus
Der starke Juli verbessert damit die bisherige Bilanz der Sommersaison deutlich. Zwar lagen die Zahlen im Juni wegen der Verschiebung der Feiertage um 6,6 Prozent bei den Ankünften und 6,5 Prozent bei den Nächtigungen unter dem Vorjahresniveau. Im Mai hatte es dagegen ein kräftiges Plus von 21,4 Prozent bei den Ankünften und 18,1 Prozent bei den Nächtigungen gegeben. Zusammengenommen ergibt sich für Mai und Juni ein Zuwachs von 1,7 Prozent bei den Nächtigungen und 3,8 Prozent bei den Ankünften. Österreichweit gab es in diesem Segment 41,87 Millionen Übernachtungen, das ist ein Anstieg von 3,2 Prozent.
Auch die Halbjahresbilanz fällt positiv aus: Von Jänner bis Juni wurden 5.184.796 Nächtigungen registriert, um 3,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Die Ankünfte stiegen um 6,0 Prozent auf 1.394.968.
Urlaubsgast gibt in Kärnten täglich 190 Euro aus
Die positive Entwicklung hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Laut aktueller Gästebefragung geben Urlaubsgäste in Kärnten durchschnittlich rund 190 Euro pro Person und Tag für Unterkunft, Gastronomie, Einkäufe, Mobilität sowie Freizeit- und Kulturangebote aus. Auf Basis der Nächtigungszahlen entspricht das allein im ersten Halbjahr 2026 touristischen Ausgaben von rund 943 Millionen Euro.
Nach einem verhaltenen Juni bringt der Juli somit den erhofften Aufschwung im Kärntner Tourismus. Vor allem die starke Nachfrage aus dem Ausland, die Luxushotellerie und der boomende Campingbereich sorgen für Optimismus bei den Touristikern.
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