Dieser Campingplatz ist bei den Deutschen gefragt

Uwe Frers – Geschäftsführer von pincamp – weiß, warum sich unsere deutschen Nachbarn immer häufiger für einen Urlaub hierzulande entscheiden: „Österreich verbindet für deutsche Camper eine gute Erreichbarkeit mit dem Natur- und Bergerlebnis, das viele im Campingurlaub suchen. Erfolgreiche Campingplätze überzeugen heute vor allem mit einem stimmigen Gesamterlebnis – von der landschaftlichen Lage über die Qualität des Angebots bis hin zur Gastfreundschaft vor Ort.“