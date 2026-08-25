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Am Ossiacher See

Dieser Campingplatz ist bei den Deutschen gefragt

Kärnten
25.08.2026 16:00
Seecamping Berghof zählt zu den beliebtesten Campinganlagen von ganz Österreich.
Seecamping Berghof zählt zu den beliebtesten Campinganlagen von ganz Österreich.(Bild: Seecamping Berghof)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Ein aktuelles Ranking zeigt: Der „Seecamping Berghof“ am Ossiacher See ist der gefragteste Kärntner Campingplatz bei deutschen Urlaubern. 

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Mitten in der Natur aufwachen und entspannt in den Tag hinein leben – für viele Menschen ist das die Quintessenz des Campens. Wer sich für diese Art von Urlaub entschieden hat, stellt sich früher oder später die wohl wichtigste Frage beim Campen: Wohin?

Ein Ranking des Campingportals „pincamp“ – bei dem die Seitenaufrufe deutsche Nutzer ausgewertet wurden – zeigt jetzt: Deutsche Touristen entscheiden sich im Europa-Vergleich immer öfter für einen Aufenthalt auf unseren heimischen Campingplätzen.

Im Österreich-Ranking landete der „Seecamping Berghof“ am Ossiacher See hinter vier Tiroler Campingplätzen auf Platz 5 und ist somit der meistgefragte Kärntner Campingplatz bei den Deutschen. Die Anlage wird bereits in dritter Generation geführt und bietet auf dem zehn Hektar großen Seegrundstück Stellplätze in verschiedenen Preis- und Größenkategorien.

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Uwe Frers – Geschäftsführer von pincamp – weiß, warum sich unsere deutschen Nachbarn immer häufiger für einen Urlaub hierzulande entscheiden: „Österreich verbindet für deutsche Camper eine gute Erreichbarkeit mit dem Natur- und Bergerlebnis, das viele im Campingurlaub suchen. Erfolgreiche Campingplätze überzeugen heute vor allem mit einem stimmigen Gesamterlebnis – von der landschaftlichen Lage über die Qualität des Angebots bis hin zur Gastfreundschaft vor Ort.“

Dieses Gesamtpaket scheint es am „Seecamping Berghof“ zu geben: Urlauberinnen und Urlauber finden vor Ort ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm, zahlreiche Sport- und Freizeitanlagen, zwei Badestrände samt einer 800 Meter Seepromenade sowie einen platzeigenen Supermarkt.

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