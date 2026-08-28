Schulstart-Kosten steigen mit dem Alter rasant an

Auch Sandra aus St. Georgen im Lavanttal ist schon mitten in den Vorbereitungen für das kommende Schuljahr. Ihr Sohn Jakob wechselt nämlich von der Unterstufe in die HTL. Und besonders in den höheren Schulstufen ist die Einkaufsliste teilweise sehr speziell. „Prismenmaßstab mit den Maßstäben 1:20, 1:25, 1:50, 1:75 und 1:100 – keine Ahnung was das sein soll“, rätselt die 54-Jährige, die von der Schule eine Liste mit den unterschiedlichsten Materialien erhalten hat. Aber nicht nur das spezielle Lineal wird benötigt: Zirkel, Zeichenplatte und Geodreiecke stehen auf der Einkaufsliste.