Neue China-Waffe sorgt für Sorgenfalten in den USA

Ein HGV, der von einer DF-17-Rakete gestartet wird, könnte laut den Angaben rund 1500 Meilen (etwa 2400 Kilometer) zurücklegen. Damit würde die Reichweite bis auf wenige hundert Meilen an Guam heranreichen, wo sich ein wichtiger US-Militärstützpunkt befindet. Noch größer wäre die Reichweite mit einer DF-27. Für diese wird eine maximale Reichweite von rund 5000 Meilen (etwa 8000 Kilometer) angegeben. Damit würde auch Hawaii in Reichweite liegen.