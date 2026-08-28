CIA-Chef hatte „düstere Botschaft“ zur Ukraine

Es war eine Reise, die zunächst mehr Fragen als Antworten aufwarf: CIA-Chef John Ratcliffe tauchte diese Woche überraschend in Moskau auf und traf dort einen der mächtigsten Geheimdienstchefs Russlands. Was er seinem Gegenüber hinter verschlossenen Türen mitteilte, könnte für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges von Bedeutung sein. Was immer klarer scheint – es ging dabei nicht um die kolportierte Warnung vor einem Angriff auf die NATO.