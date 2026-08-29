Lkw-Maut soll das desolate Landesbudget aufbessern

Hätte man vor zehn Jahren eine Lkw-Maut eingeführt, hätte das Land Steiermark bis zu 1,7 Milliarden Euro lukriert. Das haben die Grünen anhand einer Studie aus dem Jahr 2016 errechnet. Abgeordneter Lambert Schönleitner fordert eine Maut, um „Neuverschuldung einzubremsen“. Die Wirtschaft ist skeptisch.
Mit seiner Lkw-Maut für das Burgenland hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Idee wieder aufgegriffen, die in den vergangenen Jahren aus dem Diskurs verschwunden war. 2016 allerdings, als Jörg Leichtfried für den Verkehr auf den steirischen Straßen in der Landesregierung Schützenhöfer I zuständig war, trafen sich die Landesverkehrsreferenten im niederösterreichischen Frankenfels. Dort wurde eine Machbarkeitsprüfung über eine flächendeckende Maut für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vorgelegt. Aufgrund des schlechten Zustands vieler Straßen hatte man sich schon 2014 darauf geeinigt, sich über das Thema „Gedanken zu machen“.
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