Betrunken und in Schlangenlinien auf den Bikes

Alkoholisiert auf den Bikes

Insgesamt wurden sechs Lenker im Alter von 34 bis 57 Jahren, alle aus der Steiermark, kontrolliert. Bei allen bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Zwei Lenker unterzogen sich schließlich einem Alkomattest, wobei jeweils eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt wurde. Vier weitere Lenker verweigerten den Alkomattest.