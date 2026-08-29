Betrunken und in Schlangenlinien auf den Bikes

Ganz offensichtlich betrunken waren Zweiradlenker Richtung Flattnitz unterwegs gewesen: Sie fuhren Schlangenlinien und hatten ihre Bikes nicht im Griff. Den sechs Steirern wurde die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen.
Beim Streifendienst nahmen Polizeibeamte auf der Flattnitzer Landesstraße am Freitag gegen 19.45 Uhr eine größere Gruppe von Motorrad- und Motorfahrradfahrern wahr. Sie fuhren teilweise in Schlangenlinie und auf eine gefährliche Fahrweise.
Im Bereich Jauernig hielten die Beamten die Fahrzeuge an. Zwei Lenker missachteten die Anhaltezeichen zunächst und fuhren an einem Polizisten vorbei. Sie konnten wenige hundert Meter später angehalten werden.
Alkoholisiert auf den Bikes
Insgesamt wurden sechs Lenker im Alter von 34 bis 57 Jahren, alle aus der Steiermark, kontrolliert. Bei allen bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Zwei Lenker unterzogen sich schließlich einem Alkomattest, wobei jeweils eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt wurde. Vier weitere Lenker verweigerten den Alkomattest.
Allen sechs Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Sie werden wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.
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