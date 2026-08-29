Mehrfacher Überschlag: Autolenker eingeklemmt

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person: Diese Einsatzmeldung erreichte Feuerwehren, Polizei und Rettung in der Nacht auf Samstag in Maria im Walde im Lavanttal.
In einer scharfen Linkskurve kam am Freitag gegen 23.30 Uhr ein Auto auf der Gemeindestraße „Maria im Walde“ im Gemeindegebiet von St. Margarethen im Lavanttal von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und landete in einer Wiese. Der Lenker, ein 19-jähriger Lavanttaler, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt.
Die Einsatzkräfte bargen den Lenker. Sein 18-jähriger Beifahrer befreite sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug. Beide wurden verletzt und in das LKH Wolfsberg gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Am Auto entstand Totalschaden. Der Flurschaden ist ebenfalls erheblich.
Im Einsatz standen neben der Polizei, Notarzt und Rettung die Feuerwehren St. Margarethen, St. Michael, St. Marein und Wolfsberg mit rund 30 Einsatzkräften.
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