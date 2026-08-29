Mehrfacher Überschlag: Autolenker eingeklemmt

In einer scharfen Linkskurve kam am Freitag gegen 23.30 Uhr ein Auto auf der Gemeindestraße „Maria im Walde“ im Gemeindegebiet von St. Margarethen im Lavanttal von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und landete in einer Wiese. Der Lenker, ein 19-jähriger Lavanttaler, wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt.