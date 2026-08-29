Alkounfall mit erst 15 Jahren: Drei Verletzte

Obwohl er erst 15 Jahre alt ist, lenkte ein Bursche aus Klagenfurt ein Auto. Freitag gegen 21.30 Uhr kam der Wagen auf der Miegerer Straße L100 im Bereich Gurnitz von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und stürzte anschließend rund 30 Meter über eine Böschung.