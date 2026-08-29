Alkounfall mit erst 15 Jahren: Drei Verletzte

Zu jung für den Führerschein, zu jung für Alkohol, trotzdem lenkte ein 15-Jähriger ein Auto und hatte zuvor getrunken. Es kam zum nächtlichen Unfall: Der Wagen prallte gegen einen Baum und stürzte über die Böschung.
Obwohl er erst 15 Jahre alt ist, lenkte ein Bursche aus Klagenfurt ein Auto. Freitag gegen 21.30 Uhr kam der Wagen auf der Miegerer Straße L100 im Bereich Gurnitz von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und stürzte anschließend rund 30 Meter über eine Böschung.
Der Lenker und ein Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, ein weiterer Mitfahrer musste durch die Bergrettung und die Feuerwehr geborgen werden.
Drei Insassen verletzt
Die drei Insassen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren, alle aus Klagenfurt, wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.
Der beim Lenker durchgeführte Alkotest verlief positiv.
Der Pkw wurde durch die Feuerwehr geborgen und abgeschleppt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Im Einsatz standen neben der Polizei die Feuerwehren Zell/Gurnitz, Ebenthal, Mieger und Grafenstein mit rund 60 Einsatzkräften sowie die Bergrettung mit acht Einsatzkräften.
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