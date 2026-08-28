Kritik von Unternehmen an Verpackungswirrwarr

Der bürokratische und finanzielle Aufwand sei für viele zu hoch. „Das ist erst die Spitze des Eisbergs“, erklärt WKÖ-Experte Jürgen Streitner. Rund 30 weitere EU-Regeln sollen die bisherigen Vorgaben konkretisieren – ab 2028 kommen neue Kennzeichnungspflichten, ab 2030 strengere Recycling- und Wiederverwendungsregeln. Unternehmen müssen teils heute über Verpackungen und Investitionen entscheiden, obwohl die künftigen Bewertungskriterien noch offen sind.