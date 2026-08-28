Die hohen Spritpreise sind auch in Österreich für viele Menschen deutlich spürbar. Die Bundesregierung hat bereits Maßnahmen gesetzt, um die Kosten an den Tankstellen zu dämpfen. Angesichts der weiterhin hohen Preise stellt sich jedoch die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichen. Unsere Frage des Tages vom 28. August lautet daher: „Tut die Regierung zu wenig gegen hohe Spritpreise?“
Sollte die österreichische Regierung mehr gegen die hohen Spritpreise unternehmen? Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht sinnvoll? Oder greift der Staat bereits ausreichend ein? Wie beurteilen Sie den Umgang der Regierung mit den derzeit hohen Kosten für Benzin und Diesel?
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