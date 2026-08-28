Die hohen Spritpreise sind auch in Österreich für viele Menschen deutlich spürbar. Die Bundesregierung hat bereits Maßnahmen gesetzt, um die Kosten an den Tankstellen zu dämpfen. Angesichts der weiterhin hohen Preise stellt sich jedoch die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichen. Unsere Frage des Tages vom 28. August lautet daher: „Tut die Regierung zu wenig gegen hohe Spritpreise?“