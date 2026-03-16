Gürtelrose: Jetzt kommt endlich der Impf-Nachschub

Produktion kommt der Nachfrage nicht hinterher

Die hohe Nachfrage führt das Ressort auf das stark genutzte kostenlose Impfprogramm zurück. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem großen Interesse an Prävention. Früher habe die Impfung für Patientinnen und Patienten rund 500 Euro gekostet, heute sei sie kostenlos verfügbar.