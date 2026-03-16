Gürtelrose: Jetzt kommt endlich der Impf-Nachschub

Der Engpass beim Gürtelrose-Impfstoff in Österreich könnte sich bald entspannen. Nach dem großen Ansturm auf die seit Ende 2025 kostenlose Impfung kündigte das Gesundheitsministerium am Montag an, dass bis Anfang April 250.000 zusätzliche Dosen des Herpes-Zoster-Impfstoffs bereitgestellt werden sollen.
Seit der vergangenen Woche können niedergelassene, impfende Einrichtungen den Impfstoff wieder über den e-Impfshop der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bestellen. Eine entsprechende Information sei bereits an die Ärztekammern übermittelt worden, hieß es aus dem Ministerium.
Produktion kommt der Nachfrage nicht hinterher
Die hohe Nachfrage führt das Ressort auf das stark genutzte kostenlose Impfprogramm zurück. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem großen Interesse an Prävention. Früher habe die Impfung für Patientinnen und Patienten rund 500 Euro gekostet, heute sei sie kostenlos verfügbar.
Man bestelle laufend neue Mengen, sei jedoch von den Produktionskapazitäten abhängig. Wer eine Impfung wolle, bekomme sie aber, betonte die Staatssekretärin.
Auch für die zweite Teilimpfung gebe es ausreichend zeitlichen Spielraum. Diese werde üblicherweise etwa sechs Monate nach der ersten Dosis verabreicht, könne aber auch deutlich später erfolgen.
Stellen bekommen garantierte Mengen
Zu Beginn erhält jede impfende Einrichtung eine garantierte Bestellmenge, damit möglichst viele Stellen den Stich anbieten können. Zu diesen Einrichtungen zählen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Ambulatorien, Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner, arbeitsmedizinische Zentren sowie Krankenhäuser, Reha- und Kuranstalten.
Diese garantierten Mengen stehen rund eine Woche lang im e-Impfshop zur Verfügung. Falls danach noch Impfstoff vorhanden ist, werden weitere Kontingente mit Bestelllimits freigegeben.
Nächste große Tranche im Sommer erwartet
Seit dem Start des erweiterten öffentlichen Impfprogramms im November 2025 – kostenlos für Menschen ab 60 Jahren sowie ab 18 Jahren bei erhöhtem Risiko für bestimmte Erkrankungen – wurden laut Gesundheitsministerium rund 400.000 Dosen des Gürtelrose-Impfstoffs sowie etwa 400.000 Dosen der Pneumokokken-Impfung in Österreich bereitgestellt.
Der Großteil dieser Vakzine sei bereits ausgeliefert und verimpft worden. Weitere größere Lieferungen von Gürtelrose-Impfstoffen werden spätestens im Sommer erwartet.
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