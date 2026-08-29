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Krim-Kongo-Fieber in Wien: Patientin weiter stabil

Wien
29.08.2026 16:55
In der Klinik Favoriten wird die an Krim-Kongo-Fieber erkrankte Patientin auf einer ...
In der Klinik Favoriten wird die an Krim-Kongo-Fieber erkrankte Patientin auf einer Sonderisolierstation behandelt.(Bild: Imre Antal)
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Von krone.at

Die an Krim-Kongo-Fieber erkrankte Frau, die nach einem Aufenthalt im Nahen Osten in der Wiener Klinik Favoriten behandelt wird, ist weiterhin in stabilem Zustand. Das bestätigte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Samstagnachmittag.

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Die Patientin wird auf einer speziellen Sonderisolierstation betreut. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch gilt als äußerst unwahrscheinlich. Übertragen wird das Krim-Kongo-Fieber vor allem durch Zecken.

Lesen Sie auch:
Das Krim-Kongo-Fieber wird hauptsächlich über infizierte Hyalomma-Zecken übertragen.
Krim-Kongo-Fieber
Seltenes Virus: Frau auf Wiener Seuchenstation
28.08.2026

Frau wurde umgehend isoliert
Die Ärzte hatten wegen der Beschwerden bereits früh die Infektiologie der Klinik Favoriten hinzugezogen. Die Frau wurde daraufhin umgehend nach den geltenden Hygienestandards isoliert. Weitere Untersuchungen bestätigten schließlich den Verdacht auf die Infektion.

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