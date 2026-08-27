Abriss von altem Zollhaus könnte Nachspiel haben

Nach Hinweis sofort reagiert

Seitens der Behörde heißt es dazu, dass im Vorfeld der Arbeiten keine Hinweise vorlagen, dass asbesthaltige Fassadenplatten vorhanden sein könnten. Unmittelbar nach dem Hinweis auf nicht ordnungsgemäße Asbestabbruchsarbeiten habe man die Firma angewiesen, dass die betroffenen Platten und der mit Plattenteilen versetzte Bauschutt getrennt zu entsorgen sind. Ein entsprechender Nachweis, dass das passiert ist, sei inzwischen schon von dem ausführenden Unternehmen übermittelt worden.