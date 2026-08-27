Lkw: Horitschon will „Mautflüchtlinge“ ausbremsen

Dorner: „B 62 in die Diskussion mitnehmen“

Landesrat Dorner bestätigt die Gespräche: „Das Begutachtungsverfahren im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren dient dazu, bei Bedarf inhaltlich noch nachzuschärfen.“ Bei der Lkw-Maut mache man gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft. Zentrales Anliegen sei es, den Transitverkehr und insbesondere jenen Schwerverkehr, der unsere Landesstraßen als Ausweichrouten nutzt, wieder auf das dafür ausgelegte Autobahnnetz zu lenken. „Deshalb werden wir wie angekündigt im Laufe der Begutachtung auch die B 62 bei Deutschkreutz in die Diskussion mitaufnehmen, um eine Lösung im Sinne der betroffenen Gemeinden und Anrainer zu finden“, erläutert Dorner.