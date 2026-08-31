Betriebe zweifeln nicht an sich, aber am System

Zahlen sind ein Weckruf

„Wenn heimische Betriebe dem eigenen Standort nicht mehr zutrauen, mit dem Wandel Schritt zu halten, wirkt sich das auf Investitionsentscheidungen, Arbeitsplätze und den Wohlstand aller aus. Genau darin liegt die Brisanz der Studie – eine stille Vertrauenskrise, die bisher kaum sichtbar war. Diese Zahlen sind ein Weckruf“, sagt Ruth Moss, Psychologin für Transformation und Zukunftsentwicklung und Gründerin der Initiative „JETZT TUN!“