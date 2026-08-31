Veilchen frustriert: „Wir stehen in der Schuld“

Eigentor leitete Pleite ein

Eine Rechnung, die in der Mozartstadt aber überhaupt nicht aufgehen sollte. Obwohl die Veilchen gut loslegten, mit Hettwers Stangenschuss die erste Chance hatten (5.), dann aber den Faden verloren. Die Gastgeber übernahmen das Kommando. Veratschnig knallte zuerst den Ball an die Lallte (10.), nur drei Minuten später klingelte es zum ersten Mal im violetten Kasten. Nach einer Vertessen-Flanke missglückte Kang-Hee Lee ein Klärungsversuch völlig, der Südkoreaner traf ins eigene Tor, ließ Sahin-Radlinger keine Chance. Ehe Ex-Austria-Stürmer Tabakovic im Kopfballduell gegen Ranftl leichtes Spiel hatte, seinen ersten Ligatreffer für Salzburg erzielte, auf 2:0 stellte (19.). Mazurek erhöhte mit einem sehenswerten Schuss auf 3:0