Noch kein Verkauf – klare Worte zu Matthias Seidl

Sind noch alle dabei? Selten war ein Blick auf Rapids Aufstellung so spannend wie gestern. Nur drei „Neue“ standen gegen Sturm im Vergleich zum 120-minütigen Hearts-Schock am Mittwoch in der Startelf. Wobei auch die Bank, also der gesamte Matchkader „interessierte“. Weil – zwei Tage vor Ende der Transferperiode in den Top-Ligen – keiner der vermeintlichen „Verkaufskandidaten“ fehlte. Weder Romeo Amane, noch Nosa Dahl und Nenad Cvetkovic und schon gar nicht Matthias Seidl. Die Abwanderungsgerüchte über den Kapitän erbosten sogar Sportchef Markus Katzer. Für Trainer Johannes Hoff Thorup war es nie ein Thema: „Matti wird weiter für uns spielen.“ Mehr noch – in den nächsten Tagen wird Katzer mit Seidls Berater die Vertragsverlängerung ausverhandeln: „Das war immer so abgesprochen. Wir haben kein Interesse, ihn zu verkaufen, wir schätzen ihn extrem. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Rapid.“