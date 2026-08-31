Mutter erschießt Baby nach Verlust des Sorgerechts

Mutter wollte verhindern, dass Sohn „hin- und her reist“

Die Mutter erklärte die Einführung damit, dass sie „nicht zulassen wollte, dass ihr Sohn zweimal im Monat zwischen Nebraska und Wyoming hin und her reist“. Nach ihrer Verhaftung erklärte sie, sie habe ihren Sohn beschützen wollen und dass es sich gelohnt habe, das Kind zu töten, wenn dies bedeute, dass der Vater und die Verwandten des Jungen ihn nie wiedersehen würden. „Das war es wert“, erklärte Daly.