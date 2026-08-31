Schüsse und Stiche
Gewalttat in Niedersachsen – sieben Verletzte
Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Niedersachsen. Bei einer brutalen Auseinandersetzung wurden sieben Menschen mit Stichen und Schüssen teils schwer verletzt. Zwei Personen sollen mit einem Auto angefahren worden sein. Die Hintergründe der Gewalttat sind unklar.
Im niedersächsischen Hessisch Oldendorf sollen zwei Gruppen aufeinander losgegangen sein. Als die Polizei am späten Sonntagnachmittag am Tatort eintraf, fanden sie mehrere Personen mit schweren Verletzungen vor. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen.
Großes Polizeiaufgebot auch rund um Spital
Die Opfer wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Rund um das Krankenhaus in Hameln gab es ebenfalls erhöhte Polizeipräsenz. Der Großeinsatz der Polizei lief bis in die Nachtstunden weiter, wie deutsche Medien berichteten.
Zwei Tatverdächtige festgenommen
Später wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter in einer Beziehung zu den Opfern stehen. Zu den Hintergründen wird noch ermittelt.
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