Klagenfurter Strandbad wird ab Oktober umgebaut

Die Stadtwerke sanieren das Strandbad Klagenfurt ab Oktober umfassend und investieren dafür 5,6 Mio. Euro. Hauptaugenmerk ist dabei der Neubau des Mitteltrakts. Zudem übernehmen sie ab 2027 wieder den Betrieb des Strandbads Maiernigg.
Ein paar Wochen dauert es noch bis zum Ende der diesjährigen Badesaison – dann starten die umfassenden Sanierungsarbeiten im Strandbad Klagenfurt. Diese betreffen besonders den Neubau des Mitteltrakts, welcher derzeit Raum für Kiosk, Selbstbedienungs-Gastronomie und Sanitäranlagen bietet. Außerdem wird das Gebäude im Rahmen der Sanierung hochwassersicher gemacht.
Investition in moderne Technik und Infrastruktur
„Die Sanierung des Mitteltrakts ist ein weiterer Schritt in der Erneuerung des Erscheinungsbilds. Zuvor wurden bereits der Kabinentrakt im Süden des Strandbads sowie das neue Gastronomie- und Rezeptionsgebäude des Campingplatzes umgebaut“, heißt es seitens der Stadtwerke. Dafür investierten sie bereits drei Millionen Euro – für die kommenden Sanierungsarbeiten werden zusätzliche 5,6 Millionen Euro fällig.
Jene Arbeiten sind laut Stadtwerke notwendig, um Einheimischen und Gästen weiterhin ein angenehmes Freizeit- und Badeerlebnis zu bieten. Außerdem wird der Sanitärtrakt des Strandbads im Zuge des Neubaus winterfest gemacht. Damit soll die Grundlage für den ganzjährigen Betrieb möglich gemacht werden.
Auch hinsichtlich des Gastronomiebetreibers wird es einen Wechsel geben: Der aktuelle Pachtvertrag läuft noch bis zum Saisonende, danach folgt eine Neuausschreibung.
Stadtwerke übernehmen Strandbad Maiernigg
Eine Änderung gibt es auch beim Strandbad Maiernigg: Der Vertrag mit dem Pächter wird zu Jahresende aufgelöst. Danach wird das Strandbad wieder vom Eigentümer – Stadtwerke Klagenfurt – selbst geführt.
Dadurch soll der Standort langfristig abgesichert werden und zukünftig in allen drei Bädern der Stadtwerke ein einheitlich hohes Qualitäts- und Serviceangebot geboten werden. Außerdem werde ab 2027 ein neues gastronomisches Angebot geschaffen.
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