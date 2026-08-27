Klagenfurter Strandbad wird ab Oktober umgebaut

Auch hinsichtlich des Gastronomiebetreibers wird es einen Wechsel geben: Der aktuelle Pachtvertrag läuft noch bis zum Saisonende, danach folgt eine Neuausschreibung.

Stadtwerke übernehmen Strandbad Maiernigg

Eine Änderung gibt es auch beim Strandbad Maiernigg: Der Vertrag mit dem Pächter wird zu Jahresende aufgelöst. Danach wird das Strandbad wieder vom Eigentümer – Stadtwerke Klagenfurt – selbst geführt.