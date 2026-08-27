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Lenkerin war erst 16

Kippte um: Schwestern verletzt nach Traktorunfall

Kärnten
27.08.2026 15:42
Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Jugendliche mit ihrem Traktor auf das rechte ...
Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Jugendliche mit ihrem Traktor auf das rechte Fahrbahnbankett.(Bild: FF-St. Salvator)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine 16-Jährige kam am Donnerstagvormittag mit einem Traktor von der Straße ab. Die Lenkerin und ihre zwölfjährige Schwester wurden leicht verletzt. In Villach erlitt eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall.

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Donnerstagvormittag lenkte eine 16-Jährige aus dem Bezirk St. Veit einen Traktor samt angekuppeltem Kreiselwender von St. Salvator in Richtung Friesach – begleitet von ihrer zwölfjährigen Schwester, die am Beifahrersitz saß.

Schwestern wurden leicht verletzt
Um 9.31 Uhr geriet die Jugendliche aus bisher unbekannter Ursache auf das rechte Fahrbahnbankett. „Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet die Zugmaschine ins Wanken, kippte auf die rechte Seite und kam in der Fahrbahnmitte zum Liegen“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Die beiden Schwestern wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das UKH Friesach gebracht. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Die Freiwillige Feuerwehr St. Salvator führte Sicherungsarbeiten durch, unterstützte bei den Aufräumarbeiten und übernahm die Verkehrsregelung sowie die Umleitung.

Die FF St. Salvator führte Sicherungsarbeiten durch.
Die FF St. Salvator führte Sicherungsarbeiten durch.(Bild: FF-St. Salvator)

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Villach schwer verletzt
Etwas später – um 11.10 Uhr – kam es in Villach zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Treffner Straße unterwegs und wollte den Schutzweg überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich und erfasste die 31-jährige E-Scooter-Fahrerin.

„Dabei wurde sie schwer verletzt und anschließend mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

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