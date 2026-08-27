Kippte um: Schwestern verletzt nach Traktorunfall

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Villach schwer verletzt

Etwas später – um 11.10 Uhr – kam es in Villach zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Treffner Straße unterwegs und wollte den Schutzweg überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich und erfasste die 31-jährige E-Scooter-Fahrerin.