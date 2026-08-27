Ruhe! Jetzt zählt nur eines bei Austria Klagenfurt

Vor Kurzem noch von Europa geträumt – jetzt in der neugegründeten Regionalliga Süd-Kärnten! Die Hochschaubahnfahrt von Austria Klagenfurt konnte in den letzten Jahren nicht gestoppt werden. Doch jetzt ist eines wichtig: Ruhe! Wir haben uns mit Teammanager Sandro Zakany über die aktuelle Situation der Violetten unterhalten.