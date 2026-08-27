Kalb in Jauchegrube: Tierrettung endete mit Taufe

Nach rund einer halben Stunde konnte das sichtlich erschöpfte Tier ohne erkennbare Verletzungen gerettet und dem Bauern übergeben werden. Gemeinsam reinigte man das Junge und brachte es zurück in den Kälberstall. Als Dank für die erfolgreiche Rettung und in Anlehnung an den Schutzpatron der Feuerwehr erhielt es von seinen Besitzern den Namen „Florian“.