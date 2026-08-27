Kalb in Jauchegrube: Tierrettung endete mit Taufe

Tierrettung am Donnerstag in Spielberg: Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Kalb aus einer Jauchegrube bergen. Als Dank wurde es von den Besitzern „Florian“ getauft.
Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Sachendorf zu einem tierischen Einsatz in der Gemeinde Spielberg alarmiert. Ein Kalb war bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in eine Jauchengrube gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.
Unter schwerem Atemschutz stiegen die Feuerwehrmänner über eine Leiter in die Grube. Sie ertasteten das Tier und holten es an die Oberfläche, sodass es atmen konnte. Anschließend wurde das Kalb vorsichtig über die Leiter ins Freie gebracht.
Nach rund einer halben Stunde konnte das sichtlich erschöpfte Tier ohne erkennbare Verletzungen gerettet und dem Bauern übergeben werden. Gemeinsam reinigte man das Junge und brachte es zurück in den Kälberstall. Als Dank für die erfolgreiche Rettung und in Anlehnung an den Schutzpatron der Feuerwehr erhielt es von seinen Besitzern den Namen „Florian“.
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