Tausende lieferten sich wilde Paradeiser-Schlacht

Von spontaner Schlacht zum Touristenmagneten

Die Tradition geht auf das Jahr 1945 zurück. Damals soll es während eines Festumzugs zu einer spontanen Schlacht mit Gemüse gekommen sein. In den 1950er-Jahren wurde „La Tomatina“ vom spanischen Diktator Francisco Franco verboten. In den 1980er-Jahren machte die Berichterstattung im Fernsehen das Fest landesweit bekannt. Heute kommen Besucher aus aller Welt.