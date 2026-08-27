300-Millionen-Ausbau für Bezirkskrankenhaus Lienz

Um dies zu finanzieren, greift man zu 45 Prozent auf den Tiroler Gesundheitsfonds zurück, einen Teil bezahlen auf 50 Jahre verteilt die 33 Gemeinden. „Diese sollen genug Luft zum Atmen haben“, betont Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Obendrein will man auch Investoren für das Vorhaben finden. Wer diese sind oder wie viel investiert werden soll, darüber ließen sich die Verantwortlichen am Donnerstag noch nicht in die Karten blicken.