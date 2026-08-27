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Baustart wohl 2028

300-Millionen-Ausbau für Bezirkskrankenhaus Lienz

Tirol
27.08.2026 17:59
Aus dem Komplex in Lienz wird ein hochmodernes Krankenhaus.
Aus dem Komplex in Lienz wird ein hochmodernes Krankenhaus.(Bild: Martin Oberbichler)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Großinvestition in Osttirol für Patienten durch Land und Gemeinden: Der Baustart erfolgt wohl im Jahr 2028, hinter der Finanzierung steht ein Fragezeichen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich.

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Wer das Bezirkskrankenhaus Lienz kennt, der weiß, dass Modernisierungen notwendig sind. Diese wurden am Donnerstag in Form einer Absichtserklärung des BKH, des Landes Tirol und der Eigentümergemeinden Osttirols fixiert. Konkret sollen bis 2042 rund 300 Millionen Euro in den Standort fließen.

Durch diese Investition, die über den Tiroler Gesundheitsfonds und die Gemeindeverbände erfolgt, soll nicht nur der Standort modernisiert, sondern auch die Region abgesichert werden. Dazu Verbandsobmann Bernhard Zanon: „Wir werden am Ende ein Haus haben, das der Modernität und der Abgelegenheit hier am Standort entspricht.“

Aus dem seit Jahrzehnten bekannten Komplex soll das modernste Bezirkskrankenhaus entstehen.
Aus dem seit Jahrzehnten bekannten Komplex soll das modernste Bezirkskrankenhaus entstehen.(Bild: DIN A4 Architektur)

Bau in drei Abschnitten
Der Bau soll 2028 starten und erfolgt in drei Abschnitten. Zunächst wird der Trakt im Süden gebaut, dann der Bestand saniert und anschließend die Langzeitpflege im Norden errichtet. Alleine der erste Abschnitt soll rund 80 Millionen Euro verschlingen.

Um dies zu finanzieren, greift man zu 45 Prozent auf den Tiroler Gesundheitsfonds zurück, einen Teil bezahlen auf 50 Jahre verteilt die 33 Gemeinden. „Diese sollen genug Luft zum Atmen haben“, betont Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Obendrein will man auch Investoren für das Vorhaben finden. Wer diese sind oder wie viel investiert werden soll, darüber ließen sich die Verantwortlichen am Donnerstag noch nicht in die Karten blicken.

Zitat Icon

Die Investitionen in das BKH Lienz sind ein starkes Signal für den gesamten Bezirk Lienz und für ganz Tirol.

Landeshauptmann Anton Mattle

Bild: Christof Birbaumer

„Starkes Signal für ganz Tirol“
Der Betrieb soll bis zum Bauende 2042 aufrechterhalten bleiben. Die rund 900 Bediensteten erhalten dann modernste Technik, etwa in den Operationssälen. „Die Investitionen in das BKH Lienz sind ein starkes Signal für den gesamten Bezirk Lienz und für ganz Tirol“, sagt Mattle, und auch Tirols Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) erwartet sich durch den Um- und Neubau positive Entwicklungen: „Das Projekt schafft zusätzliche Kapazitäten in wesentlichen Versorgungsbereichen vor Ort und stärkt damit die wohnortnahe Betreuung.“

Ein Detail am Rande: Rund 30 Prozent der Patienten in Lienz kommen aus Oberkärnten.

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