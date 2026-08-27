Peterquelle: Jetzt wird neuer Eigentümer gesucht

Eine wichtige Weichenstellung steht nun bevor. Das Unternehmen soll neue Eigentümer bekommen, Pacher wird in der kommenden Wochen den Prozess einleiten. Zudem soll die Marke Steirerquell auch im Einzelhandel positioniert werden. Und es wird an der Einführung eines stillen Mineralwassers von Peterquelle gearbeitet. „Die ersten sensorischen Tests mit Blindverkostungen verliefen äußerst zufriedenstellend“, sagt Sax.