Wie der Schulweg nicht zur Gefahrenquelle wird

Jetzt ist die beste Zeit, um den Schulweg zu üben! Gerade Schulanfänger und Kinder, die die Schule wechseln, brauchen ein oder zwei „Testläufe“. Dabei sollten Eltern auch unbedingt auf gefährliche Situationen, die passieren können, hinweisen. Die Zahl der Unfälle ist nämlich im Vorjahr wieder drastisch gestiegen, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ berichtet.