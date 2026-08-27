Erdbeben im Juli machte Hunderte obdachlos

Am Donnerstag haben sich einige Bewohnerinnen und Bewohner der süditalienischen Hafenstadt Pozzuoli vor dem Regionalparlament mit Campingzelten versammelt. Die Regionalregierung tagte zu diesem Zeitpunkt zur Lage in den Phlegräischen Feldern. Die Demonstrierenden verlangten eine vollständige Finanzierung der Erdbebensicherung von Gebäuden, Unterstützung für Familien, die ihre Wohnungen verlassen mussten, sowie Hilfen für Beschäftigte und Unternehmen. Zudem wollen sie mehr Transparenz bei der Verwendung der staatlich bereitgestellten Gelder. „Wir wollen wissen, wohin das Geld fließt“, hieß es.