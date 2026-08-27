Millionen für wahrlich grenzenlose Forschung

Spitzenforschung beim Heurigen

Für Pernkopf und den früheren Wiener Bürgermeister Michael Häupl soll Wissenschaft deshalb auch verständlich und erlebbar sein. Beim gemeinsamen Forschungsheurigen „Heurika!“ wird Spitzenforschung ganz bodenständig erklärt - mitten unter den Menschen. Bereits rund 4800 Besucher suchten bei dem beliebten Format den direkten Austausch mit Wissenschaftern. „Forschung darf nicht im Elfenbeinturm stattfinden“, betont Pernkopf. Die Botschaft von Wien und Niederösterreich ist damit klar: Nicht Grenzen, sondern Zusammenarbeit bringt Österreichs Forschung nach vorne – und neues Wissen dorthin, wo es am Ende gebraucht wird: zu den Menschen.