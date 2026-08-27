Miley: Bewegender Abschied von Patentante Dolly

Parton würde sich Song von Miley wünschen

Doch trotz all der Trauer um ihre geliebte Dolly ist sich Miley sicher: „Was ICH WEISS, ist, dass Dolly wollen würde, dass ich es fühle, einen Song darüber schreibe und dann weitermache und stark bin.“ Denn: „Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich schon immer.“