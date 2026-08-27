Miley: Bewegender Abschied von Patentante Dolly

Der Tod von Dolly Parton bewegt die Fans weltweit. Doch für Miley Cyrus war die Country-Ikone mehr als nur eine Kollegin. Jetzt hat die Sängerin in einer bewegenden Nachricht Abschied von ihrer geliebten Patentante genommen.
„Das Gefühl, meine Tante Dolly zu verlieren, geht über das hinaus, was sich richtig anfühlt!“, schrieb Miley Cyrus am Mittwoch auf Instagram. Und stellte klar: „Unsere heiligsten Momente waren privat und werden es auch bleiben – hinter der Bühne, unter dem Glamour und zwischen unseren Herzen.“
Sehen Sie hier die berührende Botschaft, die Miley Cyrus nach dem Tod ihrer Patentante Dolly Parton auf Instagram veröffentlicht hat:
Parton würde sich Song von Miley wünschen
Doch trotz all der Trauer um ihre geliebte Dolly ist sich Miley sicher: „Was ICH WEISS, ist, dass Dolly wollen würde, dass ich es fühle, einen Song darüber schreibe und dann weitermache und stark bin.“ Denn: „Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich schon immer.“
Schließlich enthüllt Cyrus, worüber sie sich vor ihrem Tod mit ihrer Patentante unterhalten hat: In einem ihrer letzten Gespräche mit Dolly Parton ging um „Musik und Metamorphose“ ging.
„Werde sie immer lieben“
„Ich werde sie immer lieben und sie stolz machen“, schrieb Cyrus abschließend. „Mein Herz bricht für die Welt, ihre Familie und Freunde, die sie schrecklich vermissen werden. Wir sind in diesem Verlust verbunden und werden sie in den schönsten Dingen wiedersehen.“
Die Verbindung zwischen Miley Cyrus und Dolly Parton galt als sehr eng. Die Country-Ikone war seit den frühen 90er-Jahren mit Mileys Vater Billy Ray Cyrus gut befreundet und wurde auf dessen Bitte Patentante seiner Tochter.
Parton spielte in „Hannah Montana“
Parton unterstützte Miley Cyrus‘ Karriere, spielte unter anderem in der Serie „Hannah Monatana“ auch ihre Tante Dolly und trat immer wieder gemeinsam mit ihrer Patentochter auf.
Dolly Parton starb im Alter von 80 Jahren an einer Krebserkrankung. Zu den berühmtesten Songs der Country-Ikone gehören „Jolene“ und „I Will Always Love You“. Der Song wurde auch dank Whitney Houston zum Welthit.
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