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Machte „Salto“

E-Biker (25) wegen Wespe in Panik: Schwerer Sturz

Tirol
27.08.2026 08:00
(Bild: Krone-Collage/Matthias Hafner - stock.adobe.com, Hannes Wallner)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Wespen haben nach wie vor Hochsaison in Tirol. Das wurde am Mittwoch einem Deutschen (25) im Zillertal zum Verhängnis. Im Zuge einer Tour mit dem E-Bike geriet er wegen des Insektes in Panik und kam zu Stur.

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.10 Uhr. Zusammen mit seinen Eltern war der 25-Jährige im Bereich des Zillergrund unterwegs und befand sich mit dem E-Bike auf einer Gemeindestraße. „Laut seinen Angaben flog plötzlich eine Wespe unter sein T-Shirt“, heißt es von der Polizei.

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In Panik geraten
Dadurch geriet der junge Mann in Panik, bremste stark und überschlug sich. Bei dem Sturz zog sich der Deutsche „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Die Rettung führt die Erstversorgung am Unfallort durch und brachte den 25-Jährigen in die Sportklinik Mayrhofen.

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