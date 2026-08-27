E-Biker (25) wegen Wespe in Panik: Schwerer Sturz

Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.10 Uhr. Zusammen mit seinen Eltern war der 25-Jährige im Bereich des Zillergrund unterwegs und befand sich mit dem E-Bike auf einer Gemeindestraße. „Laut seinen Angaben flog plötzlich eine Wespe unter sein T-Shirt“, heißt es von der Polizei.