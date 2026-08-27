Filmpakete zu „Das gewisse Etwas“ gewinnen

Am 3. September startet die deutsche Komödie „Das gewisse Etwas“ in den heimischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets und mehr.
Nach einem Juwelenraub verstecken sich Alex (Max von der Groeben) und sein Vater Karlo (Florian Lukas) ausgerechnet bei einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigung, die mit ihren Betreuenden (Mala Emde, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno) gerade in den Sommerurlaub aufbrechen. Die beiden Ganoven geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Otto und dessen Betreuer aus – eine fast perfekte Tarnung.
Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das allen Beteiligten nicht nur ungeahnte Herausforderungen beschert, sondern auch jede Menge Spaß, große Gefühle – und eine neue Sicht auf das Leben!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des baldigen Kinostarts 1x2 Kinogutscheine sowie einen Koffer von American Tourister aus der Fastforward Kollektion in Orange.
Einfach das untenstehende Formular bis zum 3. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.