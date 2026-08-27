WWF kritisiert Tötung, SPÖ mangelnden Tierschutz

Das ruft den WWF auf den Plan: Die Tiere seien als „Naturbaumeister“ gerade in Zeiten von Dürre und Extremwetter unverzichtbar, weil ihre Dämme Wasser in der Landschaft halten. Besonders kritisch sieht Artenschutzexpertin Sarah Stöger, dass Betroffene bei „Gefahr im Verzug“ selbst Dämme entfernen und Eingriffe in den Bestand veranlassen könnten – die Meldung an die Behörde soll erst danach erfolgen. „Das kommt einem Freibrief für die Biber-Tötung gleich“, warnt Stöger.