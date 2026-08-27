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Biber im Visier

WWF kritisiert Tötung, SPÖ mangelnden Tierschutz

Niederösterreich
27.08.2026 05:30
Der Biber bleibt im weiten Land Zankapfel und mehr.
Der Biber bleibt im weiten Land Zankapfel und mehr.(Bild: niederwieser helmut)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz gerät von zwei Seiten unter Beschuss – vor allem wegen der Jagd auf Nager! Bis zu 600 geschützte Biber pro Jahr könnten nach einer geplanten Verschärfung der NÖ-Biber-Verordnung getötet werden.

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Das ruft den WWF auf den Plan: Die Tiere seien als „Naturbaumeister“ gerade in Zeiten von Dürre und Extremwetter unverzichtbar, weil ihre Dämme Wasser in der Landschaft halten. Besonders kritisch sieht Artenschutzexpertin Sarah Stöger, dass Betroffene bei „Gefahr im Verzug“ selbst Dämme entfernen und Eingriffe in den Bestand veranlassen könnten – die Meldung an die Behörde soll erst danach erfolgen. „Das kommt einem Freibrief für die Biber-Tötung gleich“, warnt Stöger.

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SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich ortet indes beim Schutz von Nutztieren massive Lücken. Nach dem Tod Hunderter Schweine in einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten und einem weiteren Fall von Quälerei verlangt er „endlich eine Tierschutzoffensive“. Vorwurf: „Missstände sind bekannt gewesen, dennoch erfolgten keine weiteren Hofbesuche.“ Derzeit stehen 6000 Kontrollen pro Jahr 36.000 Betrieben gegenüber. Hergovich fordert eine Verdoppelung der Überprüfungen. Die Kosten von 1,2 Millionen Euro seien gut investiertes Geld in Tierwohl und Lebensmittelsicherheit.

9000 Biber in NÖ
„Wenn Gefahr in Verzug ist brauchen wir rasche Lösungen statt langer Verfahren“, so Rosenkranz, die darauf hinweist, dass sich 9000 Biber in NÖ tummeln. Öko-Credo: Der Nager sei eine geschützte Art und Bestandteil unserer Natur. „Gleichzeitig müssen wir handeln, wo die Sicherheit gefährdet wird.“ Zur Kritik Hergovichs: „Gerade der Fall in Amstetten zeigt, dass menschliche Tragödien, die dieses Tierleid ausgelöst haben, auch nicht durch mehr Kontrollen verhindert werden können.“

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