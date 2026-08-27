Babler schmerzbefreit durch die tiefsten Täler

Es ist nicht edel, aber wahr: Bei den Sommergesprächen wartet man als Zuschauer immer ein wenig darauf, dass es die Befragten in der Schikane aus der Kurve wirft. Im ORF ist das Andreas Babler am Montag ganz ohne Fremdeinwirkung perfekt gelungen. Da hat es den SPÖ-Chef nach einem geistigen Blackout über Schönheitsoperationen auf Staatskosten für Superreiche in vollem Tempo dermaßen über die Leitschienen geschnalzt, dass sogar seine Parteifreunde einigermaßen belämmert aus der Wäsche schauten.