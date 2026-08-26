Kulturpolitische Dissonanzen statt Alter Musik

Stein des Anstoßes sind Einladungs-Mails vom Land Kärnten, die im Namen von LH Daniel Fellner und Kulturreferentin Gaby Schaunig an diverse Empfänger verschickt wurden, um (mehrmals!) auf die Eröffnung des Carinthischen Sommers (CS) und das „Fest für Bruno Gironcoli“ in Wien Aufmerksam zu machen. So weit, so gut, ist eine Empfehlung des Landes als Wertschätzung zu verstehen und in diesem Kontext stets zu begrüßen.