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Trigonale

Kulturpolitische Dissonanzen statt Alter Musik

Kärnten
26.08.2026 19:00
Aus allen Nähten platzt das prächtige St. Veiter Rathaus, wenn die Trigonale den Ton angibt.
Aus allen Nähten platzt das prächtige St. Veiter Rathaus, wenn die Trigonale den Ton angibt.(Bild: Trigonale)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Vier Konzerte sind bereits abgespielt. Am 4. September wird das Trigonale-Kernfestival im Rathaus St. Veit (Kärnten) eröffnet. Der Auftakt wird für Intendant Stefan Schweiger von kulturpolitischen Dissonanzen überschattet.

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Stein des Anstoßes sind Einladungs-Mails vom Land Kärnten, die im Namen von LH Daniel Fellner und Kulturreferentin Gaby Schaunig an diverse Empfänger verschickt wurden, um (mehrmals!) auf die Eröffnung des Carinthischen Sommers (CS) und das „Fest für Bruno Gironcoli“ in Wien Aufmerksam zu machen. So weit, so gut, ist eine Empfehlung des Landes als Wertschätzung zu verstehen und in diesem Kontext stets zu begrüßen. 

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