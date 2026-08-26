Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lob von Legende

Hamann zu LASK-Wunder: „Ich kriege Gänsehaut!“

Champions League
26.08.2026 00:03
Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: www.christiansteinbrenner.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere Bayern-Profi und heutige TV-Experte Didi Hamann war nach dem Wunder von Linz voll des Lobes für den LASK. Wenn er an den Zusammenhalt des Teams denke, „kriege ich Gänsehaut“, so der Vizeweltmeister von 2002 am Dienstagabend bei der Live-Übertragung auf Sky Sport Austria.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hamann, der 2005 selbst – ebenfalls dank einer Aufholjagd gegen Milan – Champions-League-Sieger mit Liverpool geworden war, war begeistert von der Performance der Linzer, die trotz eines 0:4-Rückstandes im Gesamtscore gegen Celtic den Aufstieg in die Gruppenphase schafften.

Lesen Sie auch:
Samuel Adeniran traf gegen Celtic im Doppelpack
Nach 0:4-Rückstand
Historische Aufholjagd! LASK spielt Königsklasse
25.08.2026

„In der ersten Halbzeit war Celtic besser, aber nach dem 2:1 kurz nach der Pause war es ein echter Sturmlauf des LASK, sie haben den Gegner überrollt“, sagte Hamann.

(Bild: GEPA)

Auch seinen Expertenkollege und früheren ÖFB-Teamspieler Marc Janko ließ der historische Champions-League-Abend nicht kalt. „Das macht den Fußball aus, darum lieben wir ihn“, so Janko.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
26.08.2026 00:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
203.471 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
174.481 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Todesdrama auf Autobahn: Frau (33) war schwanger
93.690 mal gelesen
Die zwei komplett demolierten Unfallfahrzeuge. Rechts jenes der verstorbenen Frau.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3478 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
2869 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1383 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Champions League
Lob von Legende
Hamann zu LASK-Wunder: „Ich kriege Gänsehaut!“
Nach 0:4-Rückstand
Historische Aufholjagd! LASK spielt Königsklasse
Pleite für Nijmegen
Polster stark, aber Champions League verpasst!
Hier im Video:
„Krone“ macht mit Celtic-Fans den „Deutsch-Test“
Kampf um Gruppenphase
Showdown! So sehen Sie LASK, Rapid und Co. im TV

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf