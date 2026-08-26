Hamann zu LASK-Wunder: „Ich kriege Gänsehaut!“

Der frühere Bayern-Profi und heutige TV-Experte Didi Hamann war nach dem Wunder von Linz voll des Lobes für den LASK. Wenn er an den Zusammenhalt des Teams denke, „kriege ich Gänsehaut“, so der Vizeweltmeister von 2002 am Dienstagabend bei der Live-Übertragung auf Sky Sport Austria.
Hamann, der 2005 selbst – ebenfalls dank einer Aufholjagd gegen Milan – Champions-League-Sieger mit Liverpool geworden war, war begeistert von der Performance der Linzer, die trotz eines 0:4-Rückstandes im Gesamtscore gegen Celtic den Aufstieg in die Gruppenphase schafften.
„In der ersten Halbzeit war Celtic besser, aber nach dem 2:1 kurz nach der Pause war es ein echter Sturmlauf des LASK, sie haben den Gegner überrollt“, sagte Hamann.
Auch seinen Expertenkollege und früheren ÖFB-Teamspieler Marc Janko ließ der historische Champions-League-Abend nicht kalt. „Das macht den Fußball aus, darum lieben wir ihn“, so Janko.
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