Hamann zu LASK-Wunder: „Ich kriege Gänsehaut!“

Der frühere Bayern-Profi und heutige TV-Experte Didi Hamann war nach dem Wunder von Linz voll des Lobes für den LASK. Wenn er an den Zusammenhalt des Teams denke, „kriege ich Gänsehaut“, so der Vizeweltmeister von 2002 am Dienstagabend bei der Live-Übertragung auf Sky Sport Austria.