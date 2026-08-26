Tickets zur Jubiläumsparty von Esterházy gewinnen

Am Freitag, 11. September 2026 lädt das Weingut Esterházy zum Jubiläumsfest nach Trausdorf. Die Gäste erwartet ein Abend voller Weinhighlights, kulinarischer Köstlichkeiten und natürlich musikalischer Begleitung. Jetzt gibt es die Chance Eintrittstickets zu dieser besonderen Party zu gewinnen.
Das Weingut Esterházy zählt zu den traditionsreichsten Betrieben im pannonischen Raum und blickt auf eine stolze, 350-jährige Geschichte zurück. Vor 20 Jahren fand diese Tradition mit der Eröffnung des Standorts in Trausdorf ein neues Zuhause. Um dieses runde Jubiläum gebührend zu feiern, laden Geschäftsführer Wolfgang Hewarth und sein Team am Freitag, dem 11. September ab 16 Uhr herzlich zum Fest am atemberaubenden Weingut ein.
Für das leibliche Wohl wird auf allerhöchstem Niveau gesorgt. Von 16 bis 21 Uhr können die Gäste exklusive Weinverkostungen in zeitlich gestaffelten Slots erleben, bei denen edle Tropfen des Weinguts Esterházy, von Etyeki Kúria sowie von verschiedenen Gastwinzerinnen und Gastwinzern des Leithaberg DAC präsentiert werden. Ab 21 Uhr können die Esterházy Weine auch an der eigenen Bottle Bar erworben werden.
Das erwartet Sie
Zu Beginn verwöhnt ein erstklassiges Flying Service der Esterházy Hospitality Betriebe. Zudem kochen ab 18 Uhr zahlreiche renommierte Gastköchinnen und Gastköche exklusiv für die Partygäste. Zu ihnen gehören Parvin Razavi von &flora, Martin Kammlander von Das O‘s Mondsee, Clara Aue von Heu & Gabel, René Molnar von Libelle und Henrici sowie Peter Zinter vom Restaurant Zum Gogosch. Zeitgleich stehen auf dem Gelände verschiedene Foodtrucks bereit, darunter die Rollende Markthalle Pannatura, Kevo‘s Pizza und Rabina‘s Foodtruck. Für den stimmungsvollen Rahmen sorgt ein vielfältiges Musikprogramm. Die Gäste dürfen sich auf Saxophon-Sound von Sky Sax, den Auftritt der Live-Band MAI Tunes sowie die Beats von DJ Masi Schneeberger freuen. Auch für die Jüngsten ist bestens gesorgt: Von 16 bis 20 Uhr wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm der ASKÖ geboten.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich der großen Jubiläumsfeier am 11. September 2x2 Tickets. Damit sich die Gewinner schon auf den festlichen Abend einstimmen können, fügen wir für die zwei Gewinner ein Weinpakete á sechs Flaschen des Weingutes Esterházy hinzu. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnameschluss am 1. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.