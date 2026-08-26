Tickets zur Jubiläumsparty von Esterházy gewinnen

Das erwartet Sie

Zu Beginn verwöhnt ein erstklassiges Flying Service der Esterházy Hospitality Betriebe. Zudem kochen ab 18 Uhr zahlreiche renommierte Gastköchinnen und Gastköche exklusiv für die Partygäste. Zu ihnen gehören Parvin Razavi von &flora, Martin Kammlander von Das O‘s Mondsee, Clara Aue von Heu & Gabel, René Molnar von Libelle und Henrici sowie Peter Zinter vom Restaurant Zum Gogosch. Zeitgleich stehen auf dem Gelände verschiedene Foodtrucks bereit, darunter die Rollende Markthalle Pannatura, Kevo‘s Pizza und Rabina‘s Foodtruck. Für den stimmungsvollen Rahmen sorgt ein vielfältiges Musikprogramm. Die Gäste dürfen sich auf Saxophon-Sound von Sky Sax, den Auftritt der Live-Band MAI Tunes sowie die Beats von DJ Masi Schneeberger freuen. Auch für die Jüngsten ist bestens gesorgt: Von 16 bis 20 Uhr wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm der ASKÖ geboten.