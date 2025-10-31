Mazdas Super-Coupé saugt sogar CO2 aus der Luft

Darum spielt die Musik weit in der Zukunft

Das mag sich in der Theorie vielversprechend anhören, lässt aber so manche Frage offen. Wie handhabt später der Autofahrer die ganze Sache? Wie weit kann er fahren, bis der CO2-Tank gefüllt ist? Und, ist dieser Tank voll, wo kann er ihn gegen einen leeren tauschen? „Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase“, sagt Toshihide Yamamoto, Chef des Mazda-Forschungszentrums in Hiroshima, „es wird später nicht die Angelegenheit eines einzelnen Autoherstellers sein. So etwas kann nur gemeinsam entwickelt und skaliert werden.“ Dazu zählt etwa eine genormte Kartusche.