Kühbauer: „Haben das Unmögliche möglich gemacht“

„Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Ich bin froh, diese Mannschaft zu haben“, analysierte LASK-Trainer Didi Kühbauer auf Sky die historische Aufholjagd gegen Celtic Glasgow und die damit verbundene Teilnahme an der Ligaphase der Champions League. Hier die Stimmen zum Spiel ...
„Ich habe wirklich daran geglaubt, dass wir es noch schaffen. Die Art und Weise, wie die Jungs das heute gemacht haben, da muss man einfach in die Champions League kommen. Natürlich wissen wir, dort hängen die Trauben noch höher. Celtic ist eine gute Mannschaft und wir haben sie heute an die Wand gespielt. Das zeigen auch alle Statistiken“, so der LASK-Trainer. „Man hat schon trotz des 0:3 in Glasgow gesehen, dass sie nicht das bessere Team sind. Nach dem 2:1 für uns hat man gemerkt, dass bei Celtic was im Kopf passiert ist. Dass wir auf den letzten Drücker weiter kommen, war Glück, aber verdientes Glück. Vor einem Jahr waren wir im Niemandsland. Das Double war eine unglaubliche Geschichte, aber das ist uns ja nicht geschenkt worden. Das ist der nächste Schritt.“
„Ein Traum ist wahr geworden“
Doppelpacker Samuel Adeniran: „Ich habe daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Meine Teamkollegen haben daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Wenn man es dann tatsächlich schafft, ist das ein unglaubliches Gefühl. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, das Zusammenwirken, die Stärke, diese Mentalität, die Bereitschaft, zu leiden, die Bereitschaft, sich nicht wirklich um die Meinungen anderer zu kümmern. Letztendlich geht es darum, das, was die Leute sagen, auszublenden und an sich selbst zu glauben, an sein Team zu glauben und daran zu glauben, dass man es schaffen kann.“
LASK-Keeper Lukas Neuwirth: „Ich glaube, die meisten hatten uns schon in Glasgow abgeschrieben. Dann nach dem 1:0 war es sowieso für jeden schon klar. Dass wir dann so zurückkommen... Letzte Saison haben wir auch bewiesen, dass wir Rückstände aufholen können. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir ein 4:0 aufgeholt haben. Die Mannschaft kann richtig viel erreichen. Ich bin einfach megaglücklich, dass wir das geschafft haben. Wir spielen Champions League!“
„Ein unglaublich enttäuschender Abend“
Celtic-Trainer Martin O’Neill war indes am Boden zerstört, sagte zu Sky: „Für uns ist es ein unglaublich enttäuschender Abend. Wir haben ja nach dem 1:0 im Gesamtergebnis 4:0 geführt. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Das Tor kurz nach der Halbzeit hat uns in eine schwierige Lage gebracht. Der LASK hat heute wieder sehr intensiv gespielt, sehr körperbetont, und sie haben es am Ende verdient, zu gewinnen. Es ist einfach enttäuschend für uns, für die Spieler, für das Team, für die Fans.“
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