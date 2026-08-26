Kühbauer: „Haben das Unmögliche möglich gemacht“

„Ich habe wirklich daran geglaubt, dass wir es noch schaffen. Die Art und Weise, wie die Jungs das heute gemacht haben, da muss man einfach in die Champions League kommen. Natürlich wissen wir, dort hängen die Trauben noch höher. Celtic ist eine gute Mannschaft und wir haben sie heute an die Wand gespielt. Das zeigen auch alle Statistiken“, so der LASK-Trainer. „Man hat schon trotz des 0:3 in Glasgow gesehen, dass sie nicht das bessere Team sind. Nach dem 2:1 für uns hat man gemerkt, dass bei Celtic was im Kopf passiert ist. Dass wir auf den letzten Drücker weiter kommen, war Glück, aber verdientes Glück. Vor einem Jahr waren wir im Niemandsland. Das Double war eine unglaubliche Geschichte, aber das ist uns ja nicht geschenkt worden. Das ist der nächste Schritt.“