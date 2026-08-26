Mal Sonne, mal Schauer: Wetter spielt verrückt

Der Sommer legt am Mittwoch wieder einen Gang zu. Nach dem zuletzt wechselhaften Wetter zeigt sich die Sonne in vielen Teilen Österreichs wieder deutlich häufiger und auch die Temperaturen klettern nach oben. Ganz ohne Regenschirm geht es aber noch nicht überall. Vor allem über den Bergen können sich im Tagesverlauf wieder einzelne Schauer und Gewitter bilden. Ab Donnerstag könnte dann die nächste Hitzewelle kommen.