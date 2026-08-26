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Danach Hitzewelle?

Mal Sonne, mal Schauer: Wetter spielt verrückt

Wetter
26.08.2026 05:00
Ganz ohne Regenschirm geht es aber noch nicht überall.
Ganz ohne Regenschirm geht es aber noch nicht überall.(Bild: nataba - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sommer legt am Mittwoch wieder einen Gang zu. Nach dem zuletzt wechselhaften Wetter zeigt sich die Sonne in vielen Teilen Österreichs wieder deutlich häufiger und auch die Temperaturen klettern nach oben. Ganz ohne Regenschirm geht es aber noch nicht überall. Vor allem über den Bergen können sich im Tagesverlauf wieder einzelne Schauer und Gewitter bilden. Ab Donnerstag könnte dann die nächste Hitzewelle kommen.

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Im Osten stehen die Chancen auf einen weitgehend trockenen Tag besonders gut. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab. Abseits möglicher Gewitterböen spielt auch der Wind keine große Rolle. Etwas unbeständiger wird es vom Mühl- bis ins Weinviertel sowie im Bergland. Dort können sich spätestens ab Mittag einzelne Regenschauer und Gewitter bilden.

Schauen Sie auf unserer interaktiven Regenkarte, ob es auch in Ihrer Region regnen wird:

24 bis 30 Grad
Auch in Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark sollte man am Nachmittag den Himmel im Auge behalten. In den Tälern und Becken bleibt es dagegen häufig freundlich und trocken. Mit 24 bis 30 Grad wird es sommerlich warm.

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Nächste Hitzewelle im Anmarsch?
Der Mittwoch ist erst der Auftakt: In den kommenden Tagen strömt zunehmend heiße Luft nach Österreich. Laut UWZ könnte damit sogar die wahrscheinlich letzte Hitzewelle des Jahres bevorstehen. Spätestens Richtung Freitag wird die Hitze dann zum großen Thema. Wetterexperten rechnen mit Temperaturen von bis zu 37 Grad.

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