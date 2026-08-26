Gentleman: „Ich konnte morgens nicht aufstehen“

Ziegen und Sterne

Den Großteil des neuen Werks nahm er abgeschieden in den Bergen Mallorcas auf. „Das ist nicht am Ballermann passiert“, scherzt er. Statt Partylärm begleiteten ihn dort Ziegenglocken, Sternenhimmel und viel Ruhe. „Es kann auch einmal ein verruchter, stinkiger Raum in Berlin funktionieren aber für meine Seele und mein Wohlbefinden war diese komplette Abgeschiedenheit wichtig. Ich glaube, man muss immer wieder überprüfen: Was funktioniert gerade für mich? Das muss beim nächsten Album nicht wieder genauso sein, aber für diese Platte war es sehr wichtig.“

Ganz allein blieb Gentleman musikalisch dennoch nicht: Auf „Gratitude“ sind unter anderem Queen Omega, Nico Santos und Michael Patrick Kelly zu hören. Früher habe er immer darauf geachtet, mehr Solosongs als Features auf einem Album zu haben. Heute sieht er das lockerer: Eine zusätzliche Stimme bringe „noch einmal eine ganz andere Farbe“ in einen Song. Entscheidend sei allerdings die persönliche Verbindung. „Musikalischer Respekt allein reicht nicht.“